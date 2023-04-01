美PCE通脹5%略低預期 道指早段升近200點

美國聯儲局最重視的通脹指標──個人消費開支（PCE）物價指數，2月按年升5%，略低於市場預期，跟歐元區3月核心消費物價指數（CPI）按年升幅擴大0.1個百分點至5.7%相反。美股3大指數周五早段向好，道指早段曾升194點，報33,053點；標指升26點，報4,077點；以科技股為主的納指升107點，報12,120點。

美國商務部資料顯示，2月PCE物價指數按年漲幅較前一個月回落0.3個百分點；撇除能源及食品後的核心PCE物價按年上升4.6%，同樣稍低過預期及1月。不過，2月個人收入按月增長仍達到0.3%，高於市場預期的0.2%，薪酬因素可能導致通脹壓力揮之不去。

維珍軌道股價曾冧四成 通脹數據回落之際，美股近期的反彈也令許多股壇老將始料不及。電影《沽注一擲》主角原型、著名基金經理貝瑞早前曾呼籲沽空美股。他最近承認此前錯判形勢，並恭喜那些逢低買入的投資者，又指股市已反彈至超過他預期的水平。雖然他「睇錯市」令不少聽從建議的支持者輸錢，但多數評論都對他願意認錯的做法予以肯定，畢竟許多人估錯市後仍會「死撐」。

雖然美股仍處於高位，惟企業裁員、倒閉消息接踵而來。太空探索公司維珍軌道（Virgin Orbit）宣布裁員675人，佔整體員工85%。外媒報道指，由於該公司籌資遇上困難，打算「在可見的將來停止營運」，剩下的15%員工將會負責業務逐步關閉的善後工作。維珍軌道股價曾大跌40.61%。

Apple頭戴裝置出貨恐遜 蘋果公司（Apple Inc.）的頭戴式AR/MR（擴增實境/混合實境）裝置研發多年，惟一直只聞樓梯響。天風國際證券分析師郭明錤指出，Apple並沒有非常樂觀地看待新產品的發布會，故組裝量產的時間表再度延後一至兩個月，至今年第三季中後期。他又估計，該裝置出貨量今年料僅20萬至30萬部，低於市場共識的50萬部或以上。Apple股價周五早段升0.35%。

另外，串流影視平台Netflix正重組電影業務部門，打算減少每年產量，將重點轉至確保電影質素，股價升0.64%。

曾經是知名手機品牌，如今轉型為網絡安全公司的BlackBerry上季虧損4.95億美元，按年盈轉虧，收入亦按年下跌18.37%。