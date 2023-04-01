美團企業版傳4‧13發布

股價年內仍累挫17% 有關消息帶動美團昨日股價曾上漲4.22%，收市升幅縮至1.05%；3月全月轉升5.44%，惟年初至今仍累挫17.85%。

「美團企業版」前身為「美團商企通」，該業務早於2015年已推出。內媒報道指，自今年3月開始，「美團商企通」官網及品牌訊息已變更為「美團企業版」，目前業務團隊規模已有幾百人，並正快速擴張。同時已委任企業業務部總經理康凱為負責人。康氏在餐飲外賣領域有10年以上的企業服務經驗，向美團核心決策小組S-team成員、美團高級副總裁、到家事業群總裁王莆中匯報。

中資科企密謀翻身之際，也有創始人按計劃退下火線。於一周前，調任為非執行董事的美團聯合創始人王慧文，如此前公告，調任後逐步放棄超級投票權。以他及其家族利益設立的信託控制公司Kevin Sunny Holding Limited，所屬的Cantrust （Far East）Limited申報，周一已把1,840萬股特權股（A類股份，每股擁10票投票權），轉為B類股普通股（一股一票），Cantrust在美團的持股比例，由5.66%降至2.89%。