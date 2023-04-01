美團企業版傳4‧13發布
美團(03690)將於短期內正式推出「美團企業版」，以企業（B端）消費為定位，為公司客戶提供消費服務及管理方案，包括用餐、出差及召車等，目前官網和應用程式（App）陸續上架，並計劃於4月13日舉辦記者會。不過，公司對此消息「不予置評」。
股價年內仍累挫17%
有關消息帶動美團昨日股價曾上漲4.22%，收市升幅縮至1.05%；3月全月轉升5.44%，惟年初至今仍累挫17.85%。
「美團企業版」前身為「美團商企通」，該業務早於2015年已推出。內媒報道指，自今年3月開始，「美團商企通」官網及品牌訊息已變更為「美團企業版」，目前業務團隊規模已有幾百人，並正快速擴張。同時已委任企業業務部總經理康凱為負責人。康氏在餐飲外賣領域有10年以上的企業服務經驗，向美團核心決策小組S-team成員、美團高級副總裁、到家事業群總裁王莆中匯報。
事實上，不少科網巨企近年已針對B端客戶作部署，包括旅遊平台攜程集團(09961)旗下「攜程商旅」、召車平台滴滴出行旗下的「滴滴企業版」等。
中資科企密謀翻身之際，也有創始人按計劃退下火線。於一周前，調任為非執行董事的美團聯合創始人王慧文，如此前公告，調任後逐步放棄超級投票權。以他及其家族利益設立的信託控制公司Kevin Sunny Holding Limited，所屬的Cantrust （Far East）Limited申報，周一已把1,840萬股特權股（A類股份，每股擁10票投票權），轉為B類股普通股（一股一票），Cantrust在美團的持股比例，由5.66%降至2.89%。
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