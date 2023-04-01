阿里重上「紅底」 恒指首季漲618點
「北水」昨日透過港股通淨流入6.68億元，已是連續18個交易日錄得淨流入。今年首季累計有756.62億元的「北水」淨流入，相當於日均淨流入12.82億元。昨日港股成交額1,407億元，主板沽空比率12.84%。
阿里分拆傳馬雲推動
個股表現方面，阿里和京東昨為恒指分別貢獻65點及25點升幅。圍繞阿里分拆6大業務的重組消息不斷，有外媒引述知情人士稱，業務分拆是由最近才回國的阿里創始人馬雲一手推動。當時仍身在海外的他，透過電話與現任董事局主席張勇在內的多位高層進行了多次通話，敦促他們分拆公司。
至於有關阿里旗下物流部門菜鳥的上市傳聞，公司堅稱現時尚無明確上市時間表。阿里股價昨升3.61%，收報100.4元。
京東兩子企擬各籌78億
另一邊廂，京東早前宣布分拆旗下的京東工業及京東產發，市場最新消息指，兩家子公司的集資額為各自10億美元（約78億港元）。摩根士丹利報告指，京東可從分拆業務中釋放更多價值，應視為正面的股價催化劑。再者，市場對京東的核心電商業務估值較低，其股價表現今年以來跑輸同業，故有反彈空間。京東股價昨升5.39%。
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