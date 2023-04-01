阿里重上「紅底」 恒指首季漲618點

阿里分拆傳馬雲推動

個股表現方面，阿里和京東昨為恒指分別貢獻65點及25點升幅。圍繞阿里分拆6大業務的重組消息不斷，有外媒引述知情人士稱，業務分拆是由最近才回國的阿里創始人馬雲一手推動。當時仍身在海外的他，透過電話與現任董事局主席張勇在內的多位高層進行了多次通話，敦促他們分拆公司。