日擴半導體技術出口管制 涉10企

為遏制中國發展損害美國的地緣政治利益，現屆美國政府不斷加碼打壓中國半導體技術，更積極拉攏所謂盟國「埋堆」。日本政府周五表示，擴大23種先進半導體技術的出口管制，範圍比外界預期大，涉及刻蝕機生產商東京電子等大約10家日本企業。

日本今次出口管制所牽涉的半導體生產儀器涵蓋光刻微影、把硅轉為晶片、清洗等，也應該會影響到用於14、16納米或更先進晶片製程的刻蝕設備。經濟產業大臣西村康稔表示，「這不是與美國協調，也非（出口）禁令，而且適用於所有地區，沒有針對個別國家……我們會注視（涉及設備）有沒有被軍用的危險。」

華審查美光產品網絡安全 不過，據外媒報道，對於南韓、新加坡等貿易夥伴，可以繼續毋須申請許可證，換言之今次出口管制的寬嚴，全憑日本政府如何拿捏。現在距離預計實施時間尚有3個月，西村稱，「要是我們的出口不被轉用軍用，我們會繼續批准，相信對（日本）企業影響有限。」

東洋證券分析師安田秀樹相信，長遠而言，中國要被迫自行開發一系列晶片生產儀器，問題是晶片制式標準的脫鈎，可能令中國難以用較低成本製造國產晶片。

巧合地，中國周五宣布對美國記憶體大廠美光「在華銷售」的產品啟動網絡安全審查，網絡安全審查辦公室簡短的公告提到此舉是要「保障關鍵訊息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全。」

資料顯示，上一財政年度美國來自中國內地的收入為33.11億美元（約258.25億港元），佔比10.76%，本港則有16.65億美元，中港加起來佔16.17%，期末在「中國」的長期資產佔比反而只有1.12%。日前預告本季收入按季止跌的美光，股價周五早段曾挫5.05%，其後跌幅略有收窄。