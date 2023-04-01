華為少賺68% 燒錢覓轉機

去年研發開支破頂 佔收入25% 冀掌握硬科技 中美科技角力沒完沒了，遭美國極力封殺的中國電訊設備製造商華為昨日公布業績，沒上市也成市場焦點。華為2022年全球銷售收入6,423.38億元（人民幣‧下同），按年微增0.86%，扭轉2021年大跌近三成的劣勢，淨利潤卻下滑68.72%至355.62億元，為2011年跌逾53%後再度倒退，原因之一乃研發投入創紀錄新高，佔收入比重飆至25.14%，可見這家左右大國關係的科技巨擘加緊掌握「硬科技」。

華為去年淨利潤率由12.3%降至5.5%的歷史低位。結束海外軟禁歲月一年半、今日起6個月出任輪值董事長的孟晚舟解釋，這乃去年大環境影響、美國制裁及增加研發投入所致，感謝夥伴「不離不棄」，現金有1,763億元，夠未來一年支出，強調財務穩健。公司去年研發開支增13.19%，遠超收入增長，錄1,614.94億元。

她引用宋代詩句「雪後疏梅正壓枝，春來朝日已暉暉」，闡述公司「有壓力，但更有信心」，「只要我們持續奮鬥，永不言敗，我相信我們付出的每一分努力，我們所經過的每一寸光陰都不會浪費，我們不一定能夠成功，但是我們向死而生，怎麼能夠不成仁」。

14納米以上EDA國產化 被問到上任後會否導致美國加大對華為制裁，孟回應道，去年底美國檢方已經向法院請求駁回對她的「銀行詐欺」等指控，案件現已「畫上句號」，未來有工作需要仍會到外國出差。

已卸任輪值董事長的徐直軍稱，2023年是華為生存與發展的關鍵一年，公司面臨的壓力無疑是巨大，但也有增長機會、有產業組合韌性、有差異化優勢、有客戶和夥伴的信任和敢於壓強式投入，因此有信心戰勝艱難困苦，實現持續生存和發展。

他直言，中國半導體產業面對美國不斷制裁，不會坐以待斃，華為支持所有「自救、自強、自立」的行動，相信會從制裁中實現自強。公司和合作夥伴共同解決14納米以上製程的電動設計自動化（EDA）的工作，任何國產半導體企業都可用國產EDA設計14納米以上製程的晶片。

供應鏈早有後備計劃 基於美國制裁，徐坦言，華為只能採購4G晶片、生產4G手機，而5G手機仍要等美國批准晶片採購，但強調在產品創新有進步，如在折疊屏幕、產品體驗。

他又說，華為的供應鏈早在2012年已有後備計劃，2019年被制裁後才曝光，強調旗下產品不會依賴單一供應商或地區，以確保交付能力。去年是華為由應對美國的不斷制裁的狀態，逐漸轉為制裁常態化、正常營運的一年，經營依然面臨較大壓力，但整體業績符合集團預期。

重申不造車 有限期5年 華為去年來自電訊商的收入回升0.89%至2,839.78億元，雲計算等企業業務收入增速顯著加快至29.97%，錄1,331.51億元，貢獻突破20%，對沖消費者業務收入續跌11.89%之影響。

另外，華為周五內部文件重申不造車，有效期5年。徐氏指，集團所有文件最快有效期是5年，「5年之後會再發個5年，10年後再發5年文件」，強調「華為不造車，也沒有任何品牌的車」，同時禁止華為品牌出現在汽車品牌前面或作為汽車品牌，只會協助車企造車，供應零部件。

孟晚舟：「我們向死而生，怎麼能夠不成仁。」 公司過去15年淨利潤變幅 徐直軍表示，2023年是華為生存與發展的關鍵之年。 華為研發開支佔收入比重