美元霸權累全球 金融危機無盡頭

美國的經濟面臨着本世紀以來最大的挑戰，頑固的通脹始終未見改善，銀行業又接連爆雷。以債券市場的表現作為預測，當前經濟衰退機率為1980年代以來最大。表面上這些都只是美國自身的問題，惟在美元霸權所構建的全球貨幣體系下，任何始於美國的經濟及金融災難，都必然會影響所有與其有貿易往來、以美元結算貿易的經濟體。若各國想自救，必須要在經貿上減少對美元體系依賴達成共識，共同重塑出互惠互利的新全球化秩序！

1971年，時任美國財長的康納利（John Connally）參與十國集團（G10）會議時，說出了該世紀名言︰「美元是我們的貨幣，但卻是你們的問題。」過去多年以來，美國利用自身的貨幣及金融霸權，一次又一次地「割韭菜」。每當遇上重大經濟危機，就透過不斷濫印銀紙救經濟，將通脹及金融危機輸出全球。2010年爆發的歐債危機，正是2008年美國次按危機的延續；及後於2013年的「緊縮恐慌（Taper Tantrum）」，導致新興市場出現大規模走資潮，也是源於美國貨幣政策的變化。事實上，每當聯儲局收緊貨幣政策，高息的美元資產通常會引發資金大挪移，繼而撼動全球金融市場，而在這過程中，往往會有大量新興經濟體因為借貸成本上漲而觸發債務危機。

誠然，全球經濟高度一體化的今日，不同經濟體之間相互影響乃是合理現象，畢竟享受了全球化及自由貿易的好處，自然要承擔相應的副作用。不過，美國在全球貿易中享有與付出不成比例的好處，自詡泱泱大國的美國，凡事只顧自身利益，長期以來施以不負責任和錯誤的政策，放任財政赤字飆升、縱容資本野蠻生長，導致國內經濟失衡和社會不公，最終釀成一次又一次金融危機，卻因美元把持了全球貨幣體系，成為康納利口中「你們的問題」。

近年來，美國的外交政策展現出其愚蠢的野心，不斷干涉其他國家的內政；為了維護其霸權地位，更不惜對其他國家實施制裁，以貿易保護主義掛帥痛毆盟友。如此種種行徑，導致嚴重的國際關係問題和各國社會反感，也讓其他國家逐漸減少對美元的依賴，並開始尋求新的貨幣結算方式，如採用人民幣或歐元等，變相自毀美元霸權。

就如作為美國多年來盟友的沙特阿拉伯，近期亦開始考慮以人民幣結算石油交易，這背後自然有諸多考慮。除了中國已成為沙特最大的石油買家外，在美國頁岩油技術革命之後，美國與沙特關係變成競爭對手，去年沙特以自身利益為由拒絕美國的減產要求，美國以不再履行安全承諾作威脅，這是中東兩大巨頭沙特與伊朗近月在中國作為中間人促成下歷史性地重建邦交的原因，也印證美國在國際的影響力下降，「石油美元」體系正在瓦解。

過去美國揚言「美元是你們的問題」，未來全球將向美國說「美元是美國的問題」，去美元化下全球經貿將減少對美元體系的依賴，逐步擺脫美元霸權的「金融綁架」，最終重構出互惠互利的多邊經貿與貨幣結算體系。