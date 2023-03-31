宏觀剖析：歐美市場有危 亞太區有機

在瑞銀集團同意以30億瑞士法郎收購瑞士信貸，以及瑞士央行向瑞信提供高達1,000億元瑞郎的流動性援助貸款後，瑞士金融市場監管局將瑞信總值約160億瑞郎的額外一級資本（AT1）債券完全減值，以作為政府救助方案的一部分。

瑞信的AT1債券價值突然歸零，顛覆了股東應較債券持有人先承擔損失的認知。不過，歐洲央行已表明歐盟的規則，普通股權會最先吸收損失，並在全部減值後，額外一級資本才需撇帳，料可紓緩市場憂慮。

此外，日前德意志銀行的信用違約掉期保險成本曾大幅飆升，反映公司的違約風險正上升，不過，其後德意志銀行表示將會提前贖回15億美元2028年到期的二級資本次級債券，顯示其資產及財政狀況正常，料可恢復市場信心。

金融體系陷信心危機 繼美國硅谷銀行宣布破產，到瑞信AT1債價被迫清零，歐美的金融體系安全性令人憂慮。硅谷銀行為美國聯儲局急速加息下的受害者，因要出售大量債券而導致虧損，最終破產。瑞信則為內部風險監控存在問題，近年除涉及洗錢活動而被罰款，亦因涉及對沖基金爆倉而作出大額賠償。硅谷銀行因過度投資美國債券，而債券價格大幅下滑引致損失，瑞信則因流動性問題而引發AT1債券價格完全減值，估計市場或會對債券市場存有戒心。

瑞信第一大股東沙特阿拉伯國家銀行於事件中損失最多，投資損失約八成，估計超過10億美元。預期今次的金融風波將削減投資歐美銀行的意欲，中東的資金亦可能逐步撤出歐美，料未來投資亞太區的機會將會增加。

安里證券研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）