專家點評：中國資產成投資避風港

近期歐美銀行業事件，強化了中國市場今年可能成為主要增長對沖對象的觀點。鑑於其增長溢價、金融穩健性、政策和新的政治經濟周期，中國資產或可成為一個相對的避風港，資本流入趨勢應未結束，未來6至12個月人民幣及中國股票仍有條件做好。

今年經濟增長領跑全球 首先是內地今年經濟增長較其他地區有溢價。中國應是今年唯一增長加速的主要經濟體，即使在政府溫和的增長目標下也是如此。後疫情階段的復甦進展順利，隨着汽車銷售改善和房地產銷售穩定，經濟動力可能會從現水平進一步回升。近年內地居民的額外儲蓄或達到4.9萬億至15.4萬億元人民幣，為消費復甦提供支持。

第二是金融系統安全。過去幾年，中國在化解金融風險方面付出了巨大努力。監管機構推出新的資產管理規則，以遏制影子銀行風險。他們還試圖解決房地產泡沫風險，雖然過程受到質疑，至少現在外界更擔心的是房地產增長而不是相關的系統性風險，而最惡劣的房地產低迷情況可能已經過去。今年，內地政府決心控制地方政府債務風險，相信內地有足夠的工具，例如另一輪債務置換。

第三是政策大致平穩。人民銀行3月17日出乎意料宣布調低存款準備金率，在近期環球市況波動下，提供政策支持。即使貸款市場報價利率連續7個月保持不變，流動性可能仍然相對充足，以遏制市場憂慮蔓延。

人幣中資股具上升條件 新政治經濟周期展開，新經濟團隊正式接班，發展仍是中國目前首要任務，外界不宜低估新團隊恢復增長的決心。政策模式正從風險管理轉向實體業務，重新關注經濟發展。人行行長和財政部長連任，確保經濟政策掌握在經驗豐富和熟練的官員手上，新任總理鼓勵外商直接投資政策倡議，可能在未來幾個月獲得通過。

隨着外圍激進加息導致的意外後果，如果內地經濟復甦持續，市場定價進一步反映政策趨穩的因素，資金可能繼續流入中國資產，對人民幣及中國股票或帶來正面推動作用。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪