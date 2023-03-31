商廈買賣160宗 季增26%

受惠中港通關令兩地商業交流增多，今年首季寫字樓市場漸露曙光，買賣成交上升。有代理行報告指，今年第一季商廈市場暫錄約160宗買賣個案，比去年第四季增約26%，亦超越去年首季。同時，本季港島及九龍指標商廈交投亦按季多約28.6%。

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，今年首季截至本周一，商廈錄得的買賣成交按季多約33宗，而涉及的買賣金額約47.82億元，按季減少約43.3%，主因是去年第四季有大額商廈易手，推高該季度成交金額。

港九指標項目添4刁 此外，首季港九指標商廈買賣成交較去年第四季為佳，今年第一季兩區暫共錄約18宗指標商廈買賣，按季多約4宗。

陳續稱，商廈租賃方面未見有大起色，今季暫錄約1,246宗租務成交，總金額約1.3億元，按季分別減少約6%及約23%。

他預料，第二季商廈交投價量會穩步上揚，當中售價預料會有約5%升幅，租務成交亦會跟隨大市穩步上升，惟租金受制於空置率高企的影響，預料會有約5%跌幅。