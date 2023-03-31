鄧成波家族掟深水埗樓

資深投資者鄧成波家族再有物業放售，其持有的深水埗欽州街56號明輝大廈全幢商住樓推出市場放盤，市場人士估計項目市值約1.8億元。

仲量聯行指出，該行獲委託推售上述物業，該廈樓高14層，位於欽州街及大南街大單邊，於2001年落成，地下及1樓為零售商舖，門面闊約75呎，2樓至13樓為住宅樓層，提供24個單位。該物業將按現狀，連現有租約出售。物業鄰近港鐵深水埗站。

該行資本市場部董事潘靜儀表示，物業鄰近多個大型重建項目，市建局亦快將進行地區研究，推動重建工作。物業現時租務情況理想，若改裝作學生宿舍，租金有望倍增。

紅磡舖3380萬售

另方面，非核心舖位買賣活躍，紅磡蕪湖街111號蕪湖居地下E舖連1樓及部分外牆，以約3,380萬元登記售出。據了解，該舖建築面積共約4,025方呎，租客為健身中心，月租約8萬元，以最新成交價計算，租金回報率約2.8厘。原業主於2013年以約2,240萬元買入，現時帳面獲利約1,140萬元，物業約10年升值約50.9%。