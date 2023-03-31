啟德新盤獲批預售

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，天瀧由7幢高樓及一幢低座大樓組成，提供566伙，有一房、三房及四房間隔，實用面積351至1,942方呎。主打三房及四房大戶，分別涉及192伙和208伙。

他續指，該盤整體有七成屬向海單位，預料會先推三房及四房單位招標發售，預計關鍵日期為2024年9月30日。項目售價會參考同區及沿海高端物業的成交價，並將設有兩個示範單位。樓盤的展銷廳特設「維港720°VR（虛擬實境）體驗」，讓準買家戴上VR眼鏡，模擬於項目以上150米高空環境，多角度感受樓盤的地理優勢。

她指，自通關後，項目接獲的查詢增加，過去3周更錄逾600組參觀人次，查詢的準買家除了本地客，亦有逾20%屬中港商人。該盤最新上載銷售安排，將於周日起招標發售49伙，包括山城徑3號及山城徑5號兩座洋房。

傲寓周日發售10伙 希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，林海山城提供262伙，當中包括36座洋房，戶戶均設獨立花園及升降機。最新開放4座示範洋房供預約參觀，包括連家具及裝修的山城徑2號，實用面積3,346方呎，採五房雙套房間隔，連前後花園共710方呎，樓高3層並設地庫。

瑜一1C期暫收5千票 全新盤開售在即，華懋集團發展旗下何文田站瑜一第1C期的收票情況理想。市場消息指，該盤已接獲逾5,000張入票，按周日發售210伙計，暫已超額認購逾22倍。資料顯示，該盤即將發售的單位包括142伙兩房戶及68伙三房戶，折實售價1,216.01萬元起。