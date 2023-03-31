居屋市況：康山三房未補價640萬易手

樓價見底反彈，居屋未補價第二市場做價亦見回穩。鰂魚涌康山花園一個三房單位，原業主早前雖曾表示接受低於600萬元的出價，惟單位新近成功以640萬元售出。

市場消息指出，該單位為10座低層C室，實用面積約592方呎，原業主去年底表示若有買家出價590萬元都會收票，隨着市況回升，最後以上述更高價格售出，成交呎價約10,811元。

富榮呎售逾萬元 另一市區指標居屋旺角富榮花園亦有承接，世紀21家天下黎振傑表示，屋苑15座中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔望內園景，以435萬元未補價易手，呎價約10,093元。據悉，原業主於2013年11月以約311萬元入市，持貨至今帳賺約124萬元，升值約39.9%。

此外，已補價自由市場同樣交投穩定，世紀21富山劉倩彤稱，黃大仙天宏苑A座低層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，減價94萬元，以416萬元售出，呎價約10,374元。

屯門居屋新圍苑再錄買賣，祥益黃慶德透露，該盤D座高層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，減價9萬元，獲區內首置客以381萬元自由市場價承接，呎價約9,501元。