簡訊一覽
●復星國際(00656)董事長郭廣昌稱，一般企業包括國企能做，而復星沒有競爭優勢的業務「統統要退出」，之後會進一步壓低重資產，把精力和資金實力聚焦有優勢的產業。他又派「定心丸」稱，復星各項業務今年全面恢復，尤其是此前受新冠疫情影響最大的旅遊和商業等，首季數據全面向好。
●中國中鐵(00390)A股在上海交易所公告，2022年度淨利潤達312.75億元（人民幣‧下同），按年增13.24%，每股盈利1.198元，每10股派股息2元。
●中國交通建設(01800)公布，截至去年底止全年盈利為200.65億元（人民幣‧下同），按年升9.35%，每股盈利1.14元，派末期息每股0.21707元，多於2021年度同期的0.20371元。
●中國鐵建(01186)公布，截至去年底止全年盈利266.42億元（人民幣‧下同），按年升7.9%，每股盈利1.76元，派末期息每股0.28元，多於2021年度同期的0.246元。
●神威藥業(02877)公布，截至去年12月底止全年盈利7.22億元（人民幣‧下同），按年升29.83%，每股盈利96分，派股息每股31分。
●上海實業(00363)公布，截至去年底止全年純利23.13億元，按年下跌38.22%，每股盈利2.128元，末期息每股派50仙，按年減7.4%。
●中聯重科(01157)公布，2022年度淨利潤23.47億元（人民幣‧下同），按年減少62.76%，每股盈利27.8分，派末期息每股3.2元。
●華潤醫藥(03320)公布，截至去年12月底止全年盈利41.47億元，按年跌10.04%，每股盈利0.66元，建議派末期息0.16元，2021年度同期派0.15元。
●奈雪的茶(02150)截至去年12月底止全年虧損4.75億元（人民幣‧下同），按年減少89.48%，每股虧損0.27元，維持不派息。
●香港交易所(00388)旗下倫敦金屬交易所（LME）宣布一項為期兩年的變革計劃，以加強和提升其市場，改革針對去年就「妖鎳」事件委託顧問公司奧緯（Oliver Wyman）進行獨立評估後，根據對方報告中的建議而推行。部分措施將於實施前進行協商，第一次諮詢計劃將於今年5月公布。
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