豐田銷量彈10% 3個月首升

受惠零部件短缺問題及新冠疫情緩解，全球汽車龍頭豐田（Toyota）今年2月全球銷量按年升10.3%至77.32萬輛，為3個月來首次回升，並創歷來同期新高。

不過，公司表明，半導體短缺及新冠疫情情況仍難以預測，將繼續密切監控零部件供應情況，盡可能減少突然減產，同時盡力盡早交付。

單計日本，豐田汽車銷量達15.58萬輛，按年增長53.2%。全球產量增加2%至75.58萬輛，連續兩個月按年上升。包括大發及日野品牌在內，集團的全球銷量增加10.5%至85.63萬輛；產量達89.67萬輛，按年升1.4%。

就廣汽旗下新能源車品牌埃安與華為的合作，降級至「零部件供應商」，曾氏指，雙方友好協商後，決定通過優勢互補的方法，將華為轉型為供應商，強調華為仍是集團的戰略合作夥伴。

德銀削Tesla交付量預測 德意志銀行將發動「減價戰」的特斯拉（Tesla）第一季度交付量預期下調至41.6萬輛，以反映其減價後宏觀環境的不確定性，以及市場競爭激烈的定價反應。同時將其首季收入預期調低至225億美元，每股盈利預測由0.84美元下調至0.69美元，低於目前華爾街預期的0.87美元。