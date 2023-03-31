日寬鬆幣策恐拖長 圓匯走弱

作為全球主要發達經濟體中，唯一仍堅持寬鬆貨幣政策的日本，在中央銀行高層換人後亦暫未見任何新氣象。日本央行新任副行長內田真一更在國會表示，不會提前調整控制孳息率曲線（YCC）政策，意味寬鬆政策可能比市場預期的持續更長時間。日圓匯價續走弱，兌每美元周四曾見132.89，相當每百日圓兌5.88港元。

倘加息 資金回流掀動盪 日本央行正處於重要的領導層過渡期，內田真一和冰見野良三均於上周就任副行長，植田和男將於4月9日上任，成為新任央行行長。然而，新任領導層在貨幣政策的轉變上遲遲未表態，可能會導致市場迎來一些意想不到的衝擊。

分析指出，日本央行多年來向市場注入了3.4萬億美元（約26.52萬億港元）的日圓流動性。多年來的負利率政策，令到存戶不願意將資金放在日本的戶口，轉為大量對海外市場的投資。然而，一旦日本央行重新加息，恐觸發大規模資金回流，引發全球金融市場動盪。

貝萊德智庫主管Jean Boivin表示，日本央行的政策變化是「一種不被重視的額外力量」。另有分析亦指，當日本貨幣政策轉向時，可能會重演近期歐美銀行業危機那樣的問題。前英國財政部官員、「金磚之父」奧尼爾（Jim O'Neil）則指出，過去多年的政策導致日圓大幅貶值，日本債券市場失靈，而當政策變化時，這一切都會逆轉。外媒一項調查指出，有41%市場分析人士認為，日本央行將於6月的會議上緊縮貨幣政策，多於2月時調查的26%。

加拿大或2025完成縮表 另邊廂，在緊縮貨幣政策方面先行一步的加拿大央行，暗示有機會在2025年上半年完成縮減資產負債表。該行副行長Toni Gravelle指出，若銀行體系面對嚴重壓力，會為此提供流動性支援，但會注意操作，又不排除在危機惡化時重新「擴表」，即印鈔買入加拿大國債，逆轉當前的緊縮貨幣政策。

不過，他認為現時不用擔心銀行體系的健康，目前央行持有的國債總量約2,000億加元，已較高峰時期的4,400億加元大幅回落，當減持至600億加元以下時，央行便可能會停止繼續縮表。