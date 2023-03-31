H&M首財季純利4億有驚喜

瑞典服裝集團H&M公布，截至2月底止3個月的首個財政季度，收入按年增長11.6%至548.72億瑞典克朗，出乎意料地錄得純利按年跳升1.49倍至5.41億瑞典克朗（約4.08億港元），2月底撇除匯率影響後的存貨價值按年下跌16%，市場遂憧憬存貨偏高、依賴折扣清貨的策略漸見成效，股價昨日一度抽升15.93%。

不計匯率變動影響，上季銷售額按年增長3%，原因是東歐市場按年大跌約三成，所以若撇除俄羅斯、白羅斯和烏克蘭後，增長率有7%。整體而言，本月固定匯率計算的銷售額預計增長4%，指很多主要市場天氣寒冷，窒礙春裝銷情，惟回暖後「反應良好」，可是行政總裁談及中國市場時僅表示「處於正軌，進度稍慢，未到我們心中的目標」。

業績公告又顯示，H&M上財季整體毛利率收縮2.16個百分點至47.17%，原因是原材料與運輸成本高企，連同強美元造成「非常負面的影響」，預料5月底止本財季也好不了哪裏去，惟本財年會逐漸好轉。

豪估經營溢利率升至10% 上財季之所以未如市場預期般出現虧損，原因之一是把二手服裝平台Sellpy合併入帳。該企續稱，正全力推進削減成本和提高效率的計劃，預期本財年能節省20億瑞典克朗，預期在下半財年的業績反映出來，更豪言下財年經營溢利率從上財季僅1.32%，反彈至10%。券商瑞信對此目標存疑。