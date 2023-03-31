5主權國違約 歷來最嚴峻

惠譽：加納斯里蘭卡上榜 恐再增 全球通脹和利率近年急升，連國家和地區主權債也「頂唔順」。國際信貸評級機構惠譽發表報告，指現時有5個主權國家或地區一直違約，為有紀錄以來最嚴峻，分別為白羅斯、黎巴嫩、加納、斯里蘭卡和贊比亞。在債務積壓愈來愈多下，未來主權違約恐怕只會有增無減。

新興市場跌至垃圾級 自2020年起，便有9個主權國或地區出現14項違約事件，相對2019至2020年期間的表現，惠譽形容違約主權國的數量明顯惡化。令人擔心的是，新興市場的主權評級在今年初便平均跌至「BB-」（非投資等級垃圾債），創有紀錄最低。除了上述已違約的主權之外，惠譽又把8個主權評為「CCC+」（具有重大風險的垃圾債）或更低，當中包括阿根廷（C）、薩爾瓦多和烏克蘭（俱為CC）、埃塞俄比亞和巴基斯坦（俱為CCC-）等。

該機構指，一旦評級跌至「CC」，違約便變得很有可能。回顧歷史，在1995至2021年間，被評「C」至「CCC+」的主權違約率就達到40.6%。而且對這些低評級的主權國來說，目前環球宏觀經濟，融資環境都特別不友好。

更甚者，債務近年不斷上升。在該機構所涵蓋的主權國家或地區之中，一般政府債務佔國內生產總值（GDP）的比例正在逐步上升，中位數由2008年的31%，升至2019年疫情之前的48%，這是由於比新興市場再低一級的「前沿市場」更容易進入歐洲債券市場，以及更容易從中國取得貸款。而且美元強勢，都為外幣債的還款能力構成壓力。

在這樣的背景下，前沿市場因為流動性緩衝有限，以及金融工具和債務資源不多，一旦出現重大的經濟震盪便處於不利的位置，這在疫情以來已見一二。

此外，俄烏戰爭後糧食、能源價格急升，全球通脹以至後續的多個主要經濟體大幅收緊貨幣政策，在過往一年都對前沿市場帶來衝擊。

另方面，由二十國集團（G20）所訂定的「共同框架」，本來是為低收入國家債券重組服務的金融結構，以協調債權人和分享資訊，但至今該框架對快速解決危機的效用不彰。在缺乏有效解決問題的機制下，主權債違約的時間只會愈拖愈長。增加以後的融資成本，以至拖累經濟。

債市開局火熱 發行新高 另外，荷蘭國際集團（ING）銀行發表報告，表示今年債市開局火熱，新興市場主權和準主權（國有）債券第一季的美元和歐元發行量，已創下歷史新高，單計1月已發行了554億美元債，年初至今的發行量更達908億美元，超過去年全年發行總額的70%，接近10年年均發行量的55%。

年初盛況主要由於歐洲能源價格回落、中國重新開放、美息見頂預期等，令投資者對新興國信心上升。其中，又以中歐、東歐等高評級的新興國家發債較多。

展望今年，由於高孳息率主權債今年僅約100億美元到期，規模相對較小，故ING銀行相信，今年餘下時間新興市場融資需求會放緩。

政府債務違約總額