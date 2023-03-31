台積電不滿美晶片法補助限制

現屆美國政府大搞供應鏈「圍爐取暖」，其「重中之重」可謂拉攏台灣和南韓的頂尖半導體公司赴美設廠，滿足美國對晶片這種戰略物資的需要。不過，正於美國亞利桑那州斥巨資建廠的全球最大晶片代工商台積電，乃至南韓企業均有怨言。

台積電董事長劉德音昨日表示，公司尚與美國當局商討取得《晶片法案》補助的事，「有些限制是沒有辦法接受」，跟美國商務部溝通好後才會申請索取上述補助。他無明言不滿哪些限制，僅強調台灣的成功等於美國成功，對方不能不利台廠營運。

韓企轟須提交機密資料 《晶片法案》一大爭議是限制受資助企業擴充在內地的產能，阻礙他們捕捉市場機遇。外媒則引述南韓晶片業界消息指出，申請補助赴美設廠或須提交詳細的成本結構和預期良率、產能利用率和價格變化，「這全是機密，尤其是成本結構，內行人一看就知道公司採取甚麼策略」。南韓商務部長安德根與美國貿易代表戴琪會面後於聲明提到，華府的補貼條款應該反映南韓政府和企業的意見，不應對韓企構成不當的負擔。

另外，談及聊天機械人熱潮，劉德音稱，人工智能（AI）時代可望更早來臨，惠及高效能運算（HPC），HPC去年對台積電的收入貢獻已超過智能手機，並將成為未來的驅動力。