羅傑斯憂美陷空前衰退 勢再勁加息

美國企業裁員潮不斷之際，商務部公布了去年第四季國內生產總值（GDP）的修訂數字，以年率計按季增幅下調了0.1個百分點，至2.6%。有「商品大王」之稱的羅傑斯（Jim Rogers）警告，接下來美國的經濟恐迎來他有生以來最嚴重的衰退，又指當前通脹比1970年代更糟糕，聯儲局可能不得不加息到相當高的水平。

迪士尼裁員 中國團隊重災 最新數據亦顯示，美國上周首申領失業救濟人數為19.8萬人，多過預期；而截至前周止持續申領人數為168.9萬人，少過預期。值得注意的是，近期有關美國公司炒人的消息依然不絕於耳。華特迪士尼旗下多個部門作出首輪裁員，據報中國業務團隊成為重災區，串流影視平台Hulu北京團隊逾300人被炒，佔該分公司員工九成。

據報道，就連負責漫威（Marvel）動漫出版及周邊商品的漫威娛樂董事長Issac Perlmutter，亦在裁員名單之上。另外，遊戲公司藝電（Electronic Arts）宣布裁員800人，佔公司員工總數約6%。

裁員消息不斷，反映美國勞動力市場乃至整體經濟都岌岌可危。羅傑斯表示，美國是世界上最大的經濟體，但距離上次出現經濟危機已過去了14年。他又指，近期爆發的歐美銀行危機可能是一種先兆，又重申當前的債務水平已升至歷史新高，會令情況惡化。當問題爆發時往往沒有人注意到，惟之後就會有另一些事情發生，最終導致雪球愈滾愈大。

道指高開 北美投資信心遜 美股周四早段向好，道指曾升188點，報32,905點；標指升30點，報4,057點；以科技股為主的納指升112點，報12,038點。

道富環球市場公布3月的《道富投資者信心指數》，由2月經修訂後的77.6點，上升3.8點至81.4點，惟北美地區投資者信心僅輕微上升0.9點至73.9點，依然跑輸其他地區。

聯儲局負責金融監管的副主席巴爾表示，此前硅谷銀行（SVB）的倒閉事件，該銀行的高層、聯儲局及其他監管機構都難辭其咎。雖然去年積極地加息，但事前有良好溝通，理應不會令任何銀行措手不及。他又指出，未來的利率政策將基於不斷變化的通脹數據及金融狀況，逐次會議決定。