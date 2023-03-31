蒙牛盈利升5% 高盛叫買
藍籌蒙牛乳業(02319)去年全年盈利按年升5.52%，公司總裁兼執行董事盧敏放昨表示，市場消費力正在復甦，今年收入指引為中高單位數增長。
外資投行高盛指，去年下半年蒙牛收入持續增長，加上隨着消費者對健康與保健的關注不斷提升，料帶動乳製品需求，予該企「買入」評級，目標價47元。惟該企股價連續兩日逆市受壓，昨收跌3.4%，報32.6元。
蒙牛去年收入925.93億元（人民幣‧下同），按年升5.05%。該企首席財務官張平表示，去年因疫情關係，加大促銷力度以清庫存，預計今年折扣力度會下降，加上原奶成本下跌，毛利率會有所提高。
海底撈轉賺13億
另一藍籌餐飲股海底撈(06862)昨公布去年盈利13.74億元，按年虧轉盈，每股盈利0.25元，末期息每股派0.116港元。公司指，去年持續經營業務收入310.38億元，按年減20.61%，其中餐廳經營收入按年減少22.93%至290.87億元，而外賣業務收入就大增1.03倍至12.8億元。截至去年底止，海底撈餐廳數目共1,371間，按年淨增22間，而平均翻枱率維持在一天3次，顧客人均消費微升2.54%至104.9元。
至於由海底撈分拆的海特國際(09658)公布上市後首份全年業績，期內虧損按年收窄至4,124.8萬美元，每股虧損0.07美元，不派息。同時，公司宣布周兆呈已辭任首席執行官，續擔任主席及執行董事；李瑜已獲委任為公司執行董事及首席執行官，均自昨日起生效。
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