快手獲唱好 股價看漲53%
內地互聯網企業收入增長近年明顯放緩之際，依然有個別企業表現強勁。短片分享平台快手(01024)日前公布的業績勝預期，獲券商唱好其股價表現，昨日升5.6%，收報59.4元。高盛亦上調其目標價至91元，意味有着53.19%的上漲空間，維持「買入」評級。
高盛指出，快手去年第四季的收入及盈利均勝預期，今年以來廣告和直播業務盈利能力改善，為其股價提升了上行的空間。該行又指，快手的股價今年以來跑贏大市，業績數據相對穩健，目前估值提供了合理的風險回報率。摩根士丹利亦看好其直播業務的增長前景，維持其目標價85元及「增持」評級。
B站全年虧損擴兩成
另外，俗稱「B站」的影片網站嗶哩嗶哩(09626)亦正式公布了去年度業績，年內收入按年升12.97%至218.99億元（人民幣‧下同），經調整虧損擴大逾兩成至67.02億元，符合當前內地互聯網行業增長低迷的大環境。B站強調，會把盈利放在首位，預期今年虧損會收窄。
回顧去年第四季，該公司的虧損情況確實有所改善，上季經調整虧損為13.12億元，按年收窄20.58%。首席財務官樊欣表示，上季在實現日均活躍用戶（DAU）持續增長的同時，將銷售和營銷費用按年減少了28%，未來將保持嚴格的成本控制措施，同時繼續改善利潤率並進一步收窄虧損。
B站上季毛利按年增13.82%，至12.49億元；毛利率略為增加1.35個百分點至20.34%。
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