快手獲唱好 股價看漲53%

高盛指出，快手去年第四季的收入及盈利均勝預期，今年以來廣告和直播業務盈利能力改善，為其股價提升了上行的空間。該行又指，快手的股價今年以來跑贏大市，業績數據相對穩健，目前估值提供了合理的風險回報率。摩根士丹利亦看好其直播業務的增長前景，維持其目標價85元及「增持」評級。