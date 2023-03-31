國航東航上年共蝕760億
旅遊、航空股陸續公布業績，中國國航(00753)在上海交易所率先披露，截至去年12月底止全年營業收入按年降29.02%至528.97億元（人民幣‧下同），股東應佔虧損更擴大1.32倍至386.17億元；每股虧損2.81元，不派股息。
國航指，去年內地民航業經營環境艱辛，完成運輸總周轉量599.3億噸公里、旅客運輸量2.5億人次，分別為2019年的46.3%、38.1%而已，令行業各經營主體全年虧損高達2,160億元，超過2019及2020兩年合計虧損規模。展望今年，內地經濟運行有望總體回升，中國民航運輸市場也將迎來顯著復甦。
據上交所資料，中國東方航空(00670)去年收入按年減31.3%至461.11億元，淨虧損373.86億元，按年多蝕2.06倍。每股虧損1.98元，不派息。東航表示，會堅持穩中求進總基調，堅持強化穩增長舉措，全力爭取減虧控虧。上述兩家航企共蝕逾760億元。
中免盈利挫47%
另外，本地薑國泰航空(00293)宣布，與國家電投拓展達成合作，成為電投於內地開發可持續航空燃油生產的策略夥伴，雙方將共同推動可持續航空燃油（SAF）供應鏈在華拓展。
此外，旅遊零售營運商中國中免(01880)亦在上交所公布，去年收入544.33億元，按年降19.56%；淨利潤亦告下挫47.42%，至51.14億元。每股盈利2.5697元，擬派股息每股0.8元。
業績公告內指出，去年公司重點渠道客源銳減，主力門店幾度閉店，物流營運出現中斷，令尤其是線下業務遭受嚴重衝擊。面對前所未有的危機與挑戰，公司按照高質量發展要求，嚴控成本費用等，最大限度降低經營的影響。今年集團將持續發力新零售業務，分階段實施線上業務整合，關注消費新趨勢。
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