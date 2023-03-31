國航東航上年共蝕760億

國航指，去年內地民航業經營環境艱辛，完成運輸總周轉量599.3億噸公里、旅客運輸量2.5億人次，分別為2019年的46.3%、38.1%而已，令行業各經營主體全年虧損高達2,160億元，超過2019及2020兩年合計虧損規模。展望今年，內地經濟運行有望總體回升，中國民航運輸市場也將迎來顯著復甦。

業績公告內指出，去年公司重點渠道客源銳減，主力門店幾度閉店，物流營運出現中斷，令尤其是線下業務遭受嚴重衝擊。面對前所未有的危機與挑戰，公司按照高質量發展要求，嚴控成本費用等，最大限度降低經營的影響。今年集團將持續發力新零售業務，分階段實施線上業務整合，關注消費新趨勢。