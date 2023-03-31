中石油料需求增 估油價高見85美元

總裁黃永章預期，今年下半年國際油價將在每桶80至85美元，惟取決於經濟變化或作調整，強調油價難預測，公司無論如何將密切留意油價走勢，並將專注公司穩步發展。

目標新能源油氣三分天下 管理層又指，正布局新能源發展，採取清潔替代、戰略接替和綠色轉型「三步走」規劃，目標2025年新能源產能佔公司一次性能源生產約7%，到2035年新能源、石油和天然氣將出現「三分天下」的局面。

中石油績後獲多間大行唱好，其中瑞信將目標價上調0.5元至5.7元，維持投資評級「跑贏大市」。

瑞信上調盈測 股價飆7.8% 瑞信認為，中石油是「三桶油」中唯一股息按年增長的企業，派息比率由2021年的45%增至52%，料其提高股息和股份回購計劃受市場歡迎，又上調中石油今明兩年每股盈利預測3至5%。中石油股價昨曾高見4.71元，收升7.83%，報4.68元，創近4年新高。

澳洲投行麥格理認為，今年國際油價走勢將視乎中國的跨境旅遊需求。就目前情況來看，雖然中國汽油消費遠勝預期，柴油需求亦有所回復，惟航空燃油需求仍滯後，不利國際油價重回100美元的預期。

該行預計，如果中國遊客的國際旅遊增長足以帶動當地每日航空燃油需求增20萬桶，可望推動全球每日原油需求增加50萬桶，故國際油價走勢主要取決於中國的需求。