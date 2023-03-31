碧桂園年蝕60億 上市後首見
收入跌17% 擬5年內加強布局一二線城市
早前已敲響盈警鐘聲的內房龍頭碧桂園(02007)昨日公布，去年錄得股東應佔虧損60.52億元（人民幣‧下同），每股虧損0.26元，不派末期息，為2007年上市以來第一次全年「見紅」。首次以主席身份出席業績發布會的楊惠妍表示，碧桂園過往較多項目偏重三、四線城市，但去年已調整策略，計劃用3至5年時間將以往一、二線城市佔四成，三、四線城市佔六成的布局，改為各佔五成，以優質土地資源支撐未來繼續穩健發展。碧桂園股價昨收市報2.28港元，上升5.06%。
核心淨利潤26億 插90%
業績公告顯示，剔除公允價值變動、匯兌淨損益等影響後的歸屬於股東的核心淨利潤約為26.12億元，按年大跌90.3%。期內，收入按年下跌17.72%至4,303.71億元，合約銷售額約3,574.7億元，按年跌35.93%，總去化率高達65%，合約銷售面積4,450萬方米，按年下跌33%。
市場另一關注點乃集團去槓桿情況，去年於可動用現金餘額約1,475.5億元，按年下跌18.61%，而總借貸下降14.66%至2,713.07億元，淨借貸比率40%，創近10年新低，按年改善5.4個百分點。
對於調整集團的土儲和項目布局，常務副總裁程光煜認為，策略調整需要過程，難免出現陣痛，但認為確定性高的市場對公司利潤及毛利水平會帶來正面幫助。他指，集團已恢復拿地，最近曾在北京、南京及成都等城市投地，惟最終未能中標，未來亦會繼續積極參與，但強調會重質不重量，涉及金額為銷售額約四成內。他又指，現時集團手持的土地資源充足，去年至今流入的現金流約1,900億元，銷售情況合理，料今年去化率維持約65%，相信可以支持公司未來的發展。
被問及去年是內房企業黑暗一年，總裁莫斌表示，最困難時期已過，市場信心已出現好轉，公司亦會將自身的發展方向做得更緊實，又指不會公布及盲目追求銷售目標，亦不在意銷售排名。
雅居樂虧損149億 不派息
同樣業績「見紅」的雅居樂(03383)亦於昨午公布，去年錄股東應佔虧損149.81億元，每股虧損3.827元，不派末期息。該企去年預售金額為652.3億元，對應累計預售建築面積為517.9萬方米，預售均價為每方米12,595元。去年底現金及銀行存款總額為160.91億元，總借貸按年減少243.88億元，淨負債比率為57.3%，按年升6.5個百分點。
對於去年錄得虧損，雅居樂指因為房地產行業經營環境不利，以及新冠疫情影響持續，削弱買家信心，以致物業銷售放緩、交付規模下降，導致整體物業銷售面積和平均售價下降，整體毛利率按年跌24.19個百分點至1.85%。
相比起來，另一龍頭萬科企業(02202)去年經營情況稍好，期內仍能賺226.17億元，按年微升0.41%，還能每股派息0.68元。不過，要留意的是，萬科去年底的淨負債率按年上升14個百分點至43.7%，直言「還遠未到可以高枕無憂的時候」。
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