碧桂園年蝕60億 上市後首見

核心淨利潤26億 插90% 業績公告顯示，剔除公允價值變動、匯兌淨損益等影響後的歸屬於股東的核心淨利潤約為26.12億元，按年大跌90.3%。期內，收入按年下跌17.72%至4,303.71億元，合約銷售額約3,574.7億元，按年跌35.93%，總去化率高達65%，合約銷售面積4,450萬方米，按年下跌33%。

市場另一關注點乃集團去槓桿情況，去年於可動用現金餘額約1,475.5億元，按年下跌18.61%，而總借貸下降14.66%至2,713.07億元，淨借貸比率40%，創近10年新低，按年改善5.4個百分點。

對於調整集團的土儲和項目布局，常務副總裁程光煜認為，策略調整需要過程，難免出現陣痛，但認為確定性高的市場對公司利潤及毛利水平會帶來正面幫助。他指，集團已恢復拿地，最近曾在北京、南京及成都等城市投地，惟最終未能中標，未來亦會繼續積極參與，但強調會重質不重量，涉及金額為銷售額約四成內。他又指，現時集團手持的土地資源充足，去年至今流入的現金流約1,900億元，銷售情況合理，料今年去化率維持約65%，相信可以支持公司未來的發展。

被問及去年是內房企業黑暗一年，總裁莫斌表示，最困難時期已過，市場信心已出現好轉，公司亦會將自身的發展方向做得更緊實，又指不會公布及盲目追求銷售目標，亦不在意銷售排名。

對於去年錄得虧損，雅居樂指因為房地產行業經營環境不利，以及新冠疫情影響持續，削弱買家信心，以致物業銷售放緩、交付規模下降，導致整體物業銷售面積和平均售價下降，整體毛利率按年跌24.19個百分點至1.85%。

內房企去年業績摘要 碧桂園股價走勢