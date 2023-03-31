京東擬分拆兩項業務 在港獨立上市

阿里重組後研保留控權 阿里方面，主席兼首席執行官張勇正式向分析員解釋業務重組內容，坦言阿里較以往更需要改革，未來會由「業務營運」轉型至「資產及資本營運」，但業務間的協同效應不減。在管理層出言力托之下，阿里股價連升兩日，昨再漲2.48%，收報96.9元。

該公司首席財務官徐宏預告，除百分百持股的淘寶天貓商業集團外，其他業務集團均可在時機成熟時獨立上市，惟沒透露具體時間表，形容為「會準備好一個、上一個」。市傳阿里旗下物流業務部門正為香港首次公開招股做準備，菜鳥對此回應稱，目前尚無明確規劃和時間表。

市場關注阿里於新組織架構完成後，在不同業務的控股地位會否存變數，張勇重申，阿里的新組織架構將進一步提升集團價值及有利股東，未來會進一步評估不同業務對集團的戰略重要性，繼而決定是保持還是逐步放棄控制，阿里亦會繼續出售某些戰略性較低的投資，以改善資本結構。

值得留意是，因應阿里業務重組，美資券商摩根大通將阿里的估值方式，改為分項加總（SOTP），即是把不同業務以各自合適的估值方法估值，再根據特定加權比例計算企業總價值。該行認為，重組會對中長期的業務基本面和股價，產生更重大影響，甚或帶動阿里美股的股價「最牛」可升至210美元。

恒指3日累漲741點 回看昨日港股表現，恒生指數輕微高開24點後，曾倒跌175點，午後再掉頭回升，收報20,309點，升116點或0.58%，連漲3日，累升741點。國企指數昨收報6,922點，漲43點或0.63%；科技指數揚23點或0.56%，收4,270點。全日成交1,337.95億元，南下「北水」續錄得資金淨流入，惟規模縮至20.86億元，連續17日淨買入。