國壽境外投資低 將增持港股
中國人壽(02628)副總裁劉暉稱，硅谷銀行（SVB）和瑞信相繼出事後，公司第一時間審視，透露目前國壽境外投資資產佔總資產的比例不超過1.5%，亦沒有這些銀行的直接風險敞口，強調公司安全審慎。雖然海外投資比例低，但有一直研究全球市場環境，今年較關注港股，主因目前估值合理偏低，中國經濟復甦等支持企業基本面向好，隨着市場信心恢復，預料港股吸引力再提升，國壽將持續通過港股通等渠道增強配置港股，特別是高息股。
料續期保費明年回升
她稱，國壽近期對聯營企業內房遠洋集團(03377)投資進行計提減值後，遠洋帳面價值佔公司總資產比例低於0.05%，強調不會對公司產生持續影響，作為遠洋的大股東，公司高度關注遠洋集團的經營情況，將持續通過市場化的公司治理手段，進一步推動遠洋加強戰略制訂、營運管理和風險管控，協助其穩健經營。券商富瑞亦認為，基於遠洋在國壽所剩餘的帳面價值，料國壽未來再為遠洋進行具規模的計提減值可能性較低。
回到本業，董事長白濤表示，3月保費收入比上月「好得多」，又謂內地保險行業增長已由負轉正，國壽自己有「雙位數」，為新業務價值（NBV）增長奠定「很好的基礎」，惟續期保費最快明年始能止跌回升。
富瑞指，國壽去年第四季純利按年跌58%，主要來自與遠洋相關的虧損，下半年NBV按年跌31%，均差過該行預期，主要受疫情拖累。
在去年相對高基數影響下，富瑞料今年國壽NBV按年錄單位數增長，維持國壽「買入」評級，目標價15元，而考慮中期NBV復甦潛力，該行相對偏好中國平安(02318)。
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