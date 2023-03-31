滙控：存款正回流SVB UK

祈耀年

稱無持有AT1債券 他昨日憶述，他在SVB UK遭英國監管機構接管翌日，亦即周六（3月11日）早上致電英倫銀行高層，提出一英鎊收購代價，並獲對方答應。他解釋，監管機構當時希望局勢可在周一（3月13日）開市前穩定下來。

他又謂，SVB UK只是被美國母公司倒閉波及，滙控成功收購SVB UK後，向後者注入約20億英鎊流動性，目的乃釋除存戶憂慮，如今存款正回流SVB UK。另集團有意重塑該品牌，團隊正準備有關工作，他指，滙豐的「六角形」標誌將保留，以反映公司身份，同時期望可凸顯科技及創新行業的特徵。

隨着瑞銀「臨危受命」與瑞信合併，歐美銀行業的動盪暫時平息，祈耀年認為事件不會演變成全球銀行業危機，銀行業資本及流動性強勁，尤其相關監管機構已快速應對，風險不會蔓延。

他說，幸好滙控年初已發行一筆規模頗大的額外一級資本（AT1）債券，短期無發行有關債券計劃。AT1債市已恢復正常，加上監管機構發聲安撫市場，有助穩定局勢。至於滙控本身不會持有AT1債券，只是會代客進行一些交易，敞口很小，並重申集團任何時候皆安全至上，持有很高水平的現金或現金等價物。

拆亞洲業務不符利益 此外，早前「分拆滙控關注組」召集人呂宇健代表一群小股東向滙控提出分拆亞洲業務及維持派息兩個議案，將在5月舉行之股東會表決，但董事會已在通告建議股東投反對票。

祈耀年說，集團在公布全年業績後，與所有主要股東溝通，讓他們了解公司情況，並解釋有關議案不符合公司及其股東整體最佳利益；又謂派發固定金額利息的派息政策並不明智，讓公司蒙受過度分派風險。