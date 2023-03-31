中銀香港全年純利升17% 派息多兩成

中銀去年淨利息收入388.14億元，增長21.51%，抵銷淨息差擴闊19點子至1.25%，計及外匯掉期合約資金收入或成本則升27點子至1.36%。財務總監劉承鋼認為，下半年市場利率大幅上升推高資產收益率，期內淨息差擴闊46點子至1.59%，但末季香港貸款市場增速下降，導致淨息差改善幅度放緩。

展望今年，劉預期，淨息差仍會得益於加息周期，但具體幅度仍要取決於整體外部市場利率變化；強調該行會積極、動態的管理資產及負債，尤其是存款及貸款的期限結構、利率結構，避免過早出現淨息差上升轉捩點。

內房撥備不足40億 中銀去年底香港不良貸款率0.53%，按年升0.26個百分點，全年貸款及其他帳項減值準備淨撥備增29.45%至25.45億元。風險總監蔣昕指出，撥備增加主要來自個別內地房地產客戶資產質量較差，以及少數東南亞企業因當地紓困政策退出而出現困難，整體信貸質量可控。她透露，去年115.75億元的總減值準備中，內房相關撥備不足40億元。

她認為，今年本港經濟增長呈現積極訊號，貿易、旅遊業迎來復甦，另一方面亦有地緣政治衝突等挑戰，同時關注已經承壓的內房客戶能否按預期復甦，但整體今年資產質量預期可控，撥備持續保持充足。

近期歐美銀行危機波及全球經濟，蔣昕指，中銀與硅谷銀行（SVB）沒有直接的業務往來，對瑞信基本上沒有敞口；該行在歐洲地區的債券投資只有5%，認為整體債券組合風險分布合理、且可控。

中銀季度淨息差走勢