輪商精選：美團反彈 看好留意13791
美團(03690)於上周五公布去年業績，股價於周一跌至130元水平底部，周二反彈約2.4%後，昨日繼續上揚。早上開市美團重上140元，高見144.4元，突破半個月高位，午後升幅略收窄，收市報140元，升4%。美團去年非國際財務準則經調整溢利28.27億元人民幣，按年轉虧為盈，好過市場預期。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金積極兩邊部署，例如好倉於上周三至本周一共錄得約6,050萬元流入。淡倉於上周三至周五共錄得約1,650萬元流入。
就美團股價重回140元，早前部署好倉的投資者可考慮採取轉倉策略，把已變得貼價或價內的產品沽出，並利用部分盈利部署價外產品，從而鎖定部分利潤及維持一定槓桿繼續部署看升。至於看淡的投資者亦可考慮把篩選認沽證的行使價條件往下調，轉移留意輕微價外的產品。
部署做淡考慮14119
投資者如看好，可留意美團認購證13791，行使價158.98元，6月27日到期，實際槓桿6.6倍，為輕微價外、高槓桿產品。相反，如看淡可留意美團認沽證14119，行使價122.88元，7月26日到期，實際槓桿4.7倍，為活躍條款、高槓桿的選擇。
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