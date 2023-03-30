宏觀剖析：英倫銀行勢續加息遏通脹

上周四英倫銀行貨幣政策委員會再度上調利率0.25厘，至4.25厘，加息幅度符合普遍預期。當委員會表示通脹前景惡化將有必要進一步加息之際，是次加息已較上次議息會議後上調0.5厘的幅度有所回落。期間美國硅谷銀行倒閉及瑞信急需救亡，引發對環球銀行業的憂慮，但委員會似乎未有因上述風險而動搖。

勞動人口緊張添壓 從會議紀錄所見，與貨幣委員會關係密切的財政政策委員會認為英國的銀行系統「依然穩健」，而且「具有足夠能力，可以在一系列不同經濟情景下繼續為經濟提供支持」，但由於環球銀行批發融資成本已有所上漲，貨幣政策委員會承諾將「繼續密切注視對家庭和企業信貸狀況的一切影響」。

就目前來看，通脹依然是英倫銀行的主要憂慮。食品及核心商品通脹均明顯較央行所推算的嚴重，但後者在很大程度上是因為服裝及鞋履價格上漲所致，而貨幣政策委員會亦早已表明，這些商品的價格傾向波動。不過，勞動市場持續緊張，貨幣政策委員會因此預期未來數月的失業率將持平，而非上升。

因此，大部分委員認為，近期的本土需求力度或許是受過去能源價格下跌以外的因素所牽引，當中更有部分是早在能源價格下跌前已出現。新一輪的勞動人口需求持續或會令現時的高通脹變得更加根深柢固。持相反觀點並投票支持利率維持不變的兩名委員，較側重於此前大規模加息效果因貨幣政策相關滯後而尚待體現到經濟體系的假設。

樓價跌勢恐加劇 展望將來，英倫銀行缺乏一致性的訊息將會是一項困擾，市場價格正反映央行將再度加息0.25厘的預期，雖然進一步加息應有助英國加快回復至目標通脹水平，但亦有機會令樓價以更顯著的幅度下跌。此外，英國國債市場亦有可能因英政府借貸比大多數其他發達經濟體系要多而面臨壓力，情況就好比英倫銀行將其持有的國債售回市場那樣。

然而，根據已公布的訊息，未來利率至少還會再上調一次。貨幣政策委員會再次表示，如果有證據表明通脹壓力仍然持續，便可能需要進一步收緊政策。鑑於未來數月的勞動力市場似乎仍將維持穩健，預料央行會在5月再加息0.25厘，而進一步的加息舉動將取決於國內和全球的發展。

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