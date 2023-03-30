甲廈租按月跌 中環重傷

近月本港經濟活動復甦，2月寫字樓市場表現趨活躍，惟租金仍然向下。有報告指，期間整體甲級商廈平均每方呎租金約68.6元，較1月低約0.7%，而核心商業區中環及金鐘呎租，按月更分別下調約1.1%與0.8%，為跌幅較大的兩個地區。

萊坊發表最新的《香港每月物業市場報告》顯示，2月中環整體甲廈平均呎租約104.2元，按年挫幅仍高達8.7%。區內傳統甲級商廈及超甲廈呎租分別約94.5元及123.3元，按月跌約1%與1.2%，按年低約9.2%及8.1%。

該區有不少甲廈新供應，部分原先租用同區舊型商廈的外資社會保障基金，亦進駐新型寫字樓，反映市場追求高質素商廈趨勢持續。

金鐘租金跌幅亦明顯，上月呎租約65.7元，按年挫約10.2%，為核心商業區中同期跌幅最大，區內近期有商廈獲共享工作空間進駐。

另外，近年有不少企業搬遷辦公室至非核心區的甲級新型商廈，部分該類區域的甲廈租金跌幅明顯。其中，港島東鰂魚涌甲廈呎租約45.2元，按月挫約0.8%，按年跌幅高達13.6%。

報告又指，近年備受航運、物流及電子行業垂青的九龍東甲廈，上月呎租約29.4元，按月及按年跌約0.5%及1.5%。近月資訊科技相關行業都落戶該區，租用面積由約一萬至約3萬方呎。

中資紅磡商廈傳被接管 此外，市場流傳紅磡商廈祥祺中心被張貼物業被銀主接管通知。資料顯示，該物業於2016年購入價為45億元，業主為中資祥祺集團。