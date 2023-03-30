尚築僅售298萬破底
新界西北半新盤二手樓價跌穿「3球」，元朗洪水橋尚築開放戶，劈至298萬元沽，創二手價新低，約8年帳面升值約4.4%。
中原陳逸承表示，新盤接連低開及劈價，令到二手價受壓，上址為項目高層6室，實用面積約234方呎，一直作收租用途，最初開價350萬元，累減52萬元，獲外區上車客購入，呎價約12,735元。原業主於2015年中以285.55萬元一手購入。
大埔花園3年貶15%
大埔花園單位短短3年帳面貶值逾15%。該行趙愛蓮稱，屋苑A座低層套三房單位，實用面積約845方呎，議價後售846萬元，呎價約10,012元，原業主於2020年以1,000萬元入市，帳面蝕讓約154萬元。
新界洋房做價比14年前購入價更低。中原劉國輝指，西貢溱喬雙號屋，實用面積約1,855方呎，降價130萬元，成交價2,850萬元，呎價約15,364元。原業主2009年以約2,880萬元購入。
大型屋苑蝕讓未停。美聯吳志輝表示，荔枝角美孚新邨錄本月第7宗蝕賣，屋苑2期吉利徑17號高層B室一房戶，累減88萬元，以640萬元沽，呎價約13,913元。原業主持貨約4年，帳面虧蝕70萬元。
中原蔡偉明稱，青衣盈翠半島3A座中層F室兩房戶，放盤約一個月，以880萬元沽，呎價約16,826元，原業主持貨約4年帳蝕10萬元。
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