尚築僅售298萬破底

中原陳逸承表示，新盤接連低開及劈價，令到二手價受壓，上址為項目高層6室，實用面積約234方呎，一直作收租用途，最初開價350萬元，累減52萬元，獲外區上車客購入，呎價約12,735元。原業主於2015年中以285.55萬元一手購入。