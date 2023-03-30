和富中心平230萬拍出

樓價從低位回升，較市價有折讓的銀主盤繼續成為買家爭奪對象。昨日有拍賣場沽出3項物業，包括兩項住宅銀主盤，其中，北角和富中心同類單位以1,580萬元拍出，較估價低約230萬元。

新港城低估值15%沽 上述物業昨經由忠誠拍賣售出，單位為17座低層A室，實用面積約1,267方呎，擁有海景，拍賣開價約1,450萬元，獲3組買家出價競投，終搶高130萬元售出，呎價約12,470元。滙豐銀行網上資料顯示，該單位初步估價約1,810萬元，成交價低約12.7%。另據該盤成交紀錄，是次呎價為屋苑半年低位。

另一項拍出的銀主住宅單位，為馬鞍山新港城A座中層8室三房戶，實用面積約568方呎，三房間隔，以635萬元推拍，經4組客出價後，以665萬元成交，較開價高30萬元或約4.7%，呎價約11,708元。而單位銀行網上估價約787萬元，成交價低估值約15.5%。

同場亦售柴灣聯發隆工業大廈高層，屬不提供樓契的法院令物業，實用面積約3,861方呎，拍賣開價1,440萬元，獲3組客承價，搶高200萬元，以1,640萬元售出，呎價約4,248元。