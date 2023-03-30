新盤概況：瑜一1C期周日賣210伙

新盤市況升溫，發展商全速加推及籌備開售。華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，昨日加推130伙，折實平均呎價約29,348元，並旋即落實周日悉數發售首兩張價單共210伙。

該集團銷售總監封海倫表示，最新推出的價單2號涵蓋兩房戶及三房戶，折實售價1,218.47萬至2,977.04萬元，折實呎價26,295元起。由於今批單位包括高層戶及15伙特色戶，故價錢不能與上一批單位直接比較，該期數尚餘的4伙四房特色戶計劃稍後以招標形式推售。

該集團銷售總經理陳慕蘭表示，周日發售的單位包括142伙兩房戶及68伙三房戶，折實售1,216.01萬元起，折實平均呎價約28,036元，折實呎價21,850至35,004元。該盤將會於周六截票，至昨日已經接獲約4,000張入票，超額認購約18倍。

以即將發售的9樓F室為例，單位為實用面積333方呎的一房戶，定價774.6萬元，新價單下享有最高17%折扣，折實價642.9萬元，折實呎價約19,603元。資料顯示，該盤提供144伙，迄今暫沽約84伙。

一手交投季增2.9倍 此外，據中原統計，首季新盤市場已錄得逾3,364宗成交，套現約388億元，與去年第四季約859宗及114億元相比，按季急升2.9倍及2.4倍。