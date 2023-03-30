新盤概況：瑜一1C期周日賣210伙
新盤市況升溫，發展商全速加推及籌備開售。華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，昨日加推130伙，折實平均呎價約29,348元，並旋即落實周日悉數發售首兩張價單共210伙。
該集團銷售總監封海倫表示，最新推出的價單2號涵蓋兩房戶及三房戶，折實售價1,218.47萬至2,977.04萬元，折實呎價26,295元起。由於今批單位包括高層戶及15伙特色戶，故價錢不能與上一批單位直接比較，該期數尚餘的4伙四房特色戶計劃稍後以招標形式推售。
該集團銷售總經理陳慕蘭表示，周日發售的單位包括142伙兩房戶及68伙三房戶，折實售1,216.01萬元起，折實平均呎價約28,036元，折實呎價21,850至35,004元。該盤將會於周六截票，至昨日已經接獲約4,000張入票，超額認購約18倍。
傲寓新增最多兩成折扣
市區新盤增優惠變相減價。其士國際(00025)與市建局合作的旺角傲寓，昨日修改價單，新增17至20%的折扣優惠，並於周日以先到先得形式發售10伙。該公司物業發展部總經理司徒世華指，相信新優惠能夠吸引市場注目。而同公司的銷售及市場部副經理曾家進表示，項目會因應市況加推單位。
以即將發售的9樓F室為例，單位為實用面積333方呎的一房戶，定價774.6萬元，新價單下享有最高17%折扣，折實價642.9萬元，折實呎價約19,603元。資料顯示，該盤提供144伙，迄今暫沽約84伙。
必嘉坊‧迎匯暫超購6倍
減價重推的恒基地產(00012)紅磡必嘉坊‧迎匯，將於明日發售84伙。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，截至昨晚，項目已接獲逾620張入票，超額認購逾6.3倍。
維港‧雙鑽獲預售同意書
中國海外發展(00688)旗下位於啟德海灣半島的維港‧雙鑽已獲批預售樓花同意書，預計在短期內推出。中國海外地產董事總經理游偉光指，項目設兩座住宅大樓，提供702伙。而項目第1座大樓現時興建至9樓，第2座大樓建至15樓，預計於2025年第一季落成。
嘉里建設(00683)的石硤尾緹山，昨透過招標售出最後一伙。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，2座1樓B室，為實用面積1,683方呎的三房戶，連一個車位以6,788萬元成交，呎價約40,333元。該盤僅提供45伙，已沽清所有單位，套現逾68億元。
一手交投季增2.9倍
此外，據中原統計，首季新盤市場已錄得逾3,364宗成交，套現約388億元，與去年第四季約859宗及114億元相比，按季急升2.9倍及2.4倍。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：