九龍中型戶一個月貴7%

私宅價再漲2% 創4個月新高 中港兩地通關，帶動本港住宅樓價低位回升。據政府的最新數字，今年2月私人住宅售價指數報345.9點，為去年10月後最高，較1月同期漲約2.22%，已連續兩個月上升，累漲約3.28%，並以九龍中型單位按月升幅約7%最多。不過，期間部分地區私宅樓價跌勢亦明顯，其中，港島中型單位跌幅高逾6%。

差餉物業估價署昨公布的臨時數據顯示，2月樓價指數按月升幅為2020年5月後最高，惟較去年2月仍低約9.83%，較2021年9月歷史高位398.1點，仍累挫13.11%。

平均呎價突破1.6萬 至於上月兩類面積單位售價指數走勢，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位升勢較好，指數最新報347.3點，按月再升約2.23%，連漲兩個月，累升約3.33%，較去年2月仍低約10.17%。而實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位最新報305點，按月僅上升約0.56%，亦連升兩個月，累漲約0.99%，按年只跌約2.99%。

事實上，今年2月各區大部分類別的私人住宅單位樓價按月都反彈，其中，以九龍實用面積約753至1,075方呎中型單位樓價升幅最勁。據該署臨時數字，撇除按月買賣交易量不足20宗的類別，截至2月該區的中型住宅單位平均每方呎售價由今年1月約1.5萬元，一口氣升穿1.6萬元，至約16,128元，已連漲3個月，累升約11.6%，按年更率先回升約0.72%。

港島中型單位跌6% 至於上月仍有3個類別的私宅售價按月仍下跌，其中，以港島實用面積約753至1,075方呎的中型單位跌幅最大，上月平均呎價約17,188元，按月回落約6.18%，較去年同期低約13.94%。

此外，2月私宅租金指數報174.8點，按月回升約0.98%，為連挫5個月後回升，較去年同期低約3%。

對於今年住宅樓市走勢，萊坊董事王兆麒認為，短期內的高息口與購買力不足，以及新盤貨尾量囤積等因素，依然繼續阻礙樓市復甦速度，當發展商加推大量新盤時，二手樓價有機會再次受壓，預計今年上半年樓價仍會在低位徘徊。

專家撐全年樓價反彈 國際評級機構標準普爾則預計，本港樓價今年將反彈約5至8%，而全年一手住宅物業交易量料可增到約1.5萬至1.7萬伙。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，連串利好消息推動樓價顯著回升，相信首季可累升約6%，次季樓價可平穩再升約5%。而3月樓價預計維持約2.5至3%的升幅。上半年樓價料可漲10至12%，全年樓價大有機會收復去年約15%跌幅的失地，甚至有力再創歷史新高。

中原地產亞太區副主席陳永傑則指出，3月多個新盤錄得理想銷情，二手市場難免受壓，料本月二手成交宗數按月跌約20%，而今年首季該行樓價指數已累升逾6%，料4月一手成交可保持2,000宗水平，二手樓價或出現微調，惟升勢不變。

市場預測本港樓市 私宅售價指數按月走勢