簡訊一覽
●中國通信服務(00552)截至去年底止年度賺33.58億元（人民幣‧下同），按年增長6.35%；每股盈利0.485元，末期息每股0.1939元。
●中國食品(00506)去年賺6.59億元（人民幣‧下同），按年增加15.27%；每股盈利23.59分，末期息每股0.117元。
●達利食品(03799)去年賺29.9億元人民幣，按年倒退19.73%；每股盈利0.22元人民幣，派發末期息每股0.053元及特別息每股0.053元。
●華誼騰訊娛樂(00419)去年蝕2.69億元，較2021年度虧損1.41億元擴大1.45倍；每股虧損1.99仙，不派末期息。
●都市麗人(02298)去年純利3,302萬元（人民幣‧下同），較2021年度錄4.93億元轉虧為盈；每股盈利1.51分，不派末期息。
●仲量聯行承土地審裁處令，昨日強制拍賣鴨脷洲好景街26至28號及平瀾街2號舊樓項目，物業以底價1.57億元成交。資料顯示，該項目於1965年落成，地盤佔地約2,400方呎，為兩幢樓高5層的商住樓宇。
●港島東未補價居屋再錄低價成交。世紀21溢榮郭少玲稱，筲箕灣東欣苑B座低層6室兩房戶，實用面積約523方呎，去年9月叫價550萬元，累減82萬元，獲綠表客以468萬元承接，呎價約8,948元，創同類型單位做價及呎價近年新低，2021年時該類單位曾售548萬元。
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