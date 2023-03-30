●仲量聯行承土地審裁處令，昨日強制拍賣鴨脷洲好景街26至28號及平瀾街2號舊樓項目，物業以底價1.57億元成交。資料顯示，該項目於1965年落成，地盤佔地約2,400方呎，為兩幢樓高5層的商住樓宇。

●港島東未補價居屋再錄低價成交。世紀21溢榮郭少玲稱，筲箕灣東欣苑B座低層6室兩房戶，實用面積約523方呎，去年9月叫價550萬元，累減82萬元，獲綠表客以468萬元承接，呎價約8,948元，創同類型單位做價及呎價近年新低，2021年時該類單位曾售548萬元。