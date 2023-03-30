港人退休憂健康 擔心重病開支大

《宏利亞洲康健調查》顯示，香港市民預期在63歲退休，64歲開始出現健康問題，而大部分人擔心醫療費用所帶來的挑戰，近半香港受訪者表示憂慮確診患上嚴重疾病時的治療費用。

調查發現，大部分港人擔心持續上漲的醫療費用所帶來的挑戰，正尋求方法減輕或推遲有關影響。47%香港受訪者表示，憂慮確診患上嚴重疾病時的治療費用，而36%受訪者擔心患上重病會失去收入或工作；29%受訪者則不肯定病發時會有誰來照顧。

一般而言，港人認為不斷上漲的醫療開支（45%）和健康欠佳（40%）均有礙其實現財務目標，而45歲或以上年齡組別尤其有這個想法；37%受訪者認為準備儲蓄以應付健康或醫療所需是其3大主要財務目標之一。

1/3有危疾保 靠儲蓄難應付 有56%受訪者表示，會透過儲備現金以支付健康或醫療開支。然而，保險在這方面亦發揮重要作用，有三分之一受訪者擁有醫療及危疾保險，五分之一受訪者藉助儲蓄及終身保險以應付醫療開支。此外，四分之一受訪者表示會利用強積金儲蓄以應付其醫療需要。

此外，調查指，考慮到港人平均壽命為85歲，不少人在退休後可能面對長達20多年健康欠佳的生活。這種悲觀情緒在25至34歲年齡組別中最為強烈。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮（Patrick Graham）表示，港人的預期壽命較長，但早發性的健康問題可能會影響其退休後的生活質素。然而，調查所見受訪者實現儲蓄目標的預期進度可能不太現實，若過分依賴現金儲備更會適得其反，且通脹可能會迅速侵蝕現金價值。

該調查於7個市場透過網上自助問卷方式進行，共有7,224位年齡介乎25至60歲人士，於去年底及今年1月初受訪，其中1,035人來自香港。