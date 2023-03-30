中遠海運港口上年盈利跌14%
中遠海運港口(01199)公布截至去年12月底止全年業績，純利3.05億美元，按年跌13.95%；每股盈利倒退15.14%至9.08仙，派第二次中期息1.504美仙（相當於11.6港仙），2021年度同期派2.16美仙。
集團去年全年收入按年升19.28%至14.41億美元，其中來自中國（不含香港）的碼頭和相關業務升33.87%至7.03億美元，歐洲升5.73%至6.82億美元。全年總吞吐量按年升0.63%至1.3億標準箱，其中控股碼頭總吞吐量按年升35.3%至3,162萬標準箱，非控股碼頭總吞吐量則跌7.01%至9,847萬標準箱。
重點推動資源整合
對於持續3年的疫情令不少工廠生產線遷移至東南亞地區，會否對集團內地港口業務構成影響，公司管理層指會積極在當地布局，而內地近年提倡的「一帶一路」計劃本身就涵蓋了東南亞地區，再配合內地經已成型的業務，相信東南亞業務對集團而言屬補充之用，而推動資源整合亦是今年集團計劃的重中之重。
管理層又認為，目前全球經濟復甦步伐仍處於初步階段，但相對而言較看好內地表現，尤其估計在雙循環及推動內需的大前提下，內地今年的內貿將較外貿更為強勁，所以預期對航運業而言，「第二季會好過第一季、下半年會好過上半年」，但他們強調，全球和平兼社會穩定才是影響集團如何作出布局的考量點，而他們今年資本開支預期為14億美元。
青島港賺45億增13%
另外，青島港國際股份(06198)去年賺45.25億元（人民幣‧下同），按年增長13.63%；每股盈利0.7元，末期息每1,000股派269.3元。
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