香港科技探索賺2.1億不派息

年內，該企錄得營業額38.28億元，按年增加22.29%；訂單商品交易額為82.76億元，按年增長25.9%；IP及3P業務的整體毛利率及混合佣金率為23.4%，按年倒退0.3個百分點；平均每日訂單量增加至去年12月的49,300張，按年多出7,900張；而去年平均訂單值則下跌約458元。截至去年底之手頭現金及流動資金淨額為10.5億元，按年減少2,000萬元。

視頻銷售服務4月中試播

今年，該企將推出嶄新的「視頻銷售」服務，已於3月開始招募新商戶，將於4月中旬試播，首階段支援70條直播頻道，料5月正式推出，並逐步擴展至100條頻道。該企位於將軍澳的總部正進行擴建計劃，首階段工程已開展，料明年次季完成，其他階段於2027年完成；另今年中將在英國曼徹斯特推出自行研發並已取得專利的全自動零售商店及系統。