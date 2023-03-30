TVB續辦直播帶貨 股價漲逾13%

藝員直播帶貨似乎為電視廣播（00511，TVB）開拓了一條新財路，繼本月7日與淘寶直播舉辦了首場後，今日將安排第二場直播帶貨活動。電視廣播旗下翡翠東方（TVBC）總裁彭明曄表示，其後自4月起會以每周一次或每月3、4場直播的節奏，去完成今年48場直播帶貨的目標。TVB股價昨日顯著收升13.92%至10.8元。

行政主席許濤表示，帶貨業務仍處於早期階段，收入來自藝員收入、賣貨佣金等，目前難以精確地判斷對集團財務的影響，但認為發展空間大。他又稱，公司有大量藝人和具知識產權的品牌（IP），但不是「食老本」，而是將藝人和製作以新形式帶到不同平台上。

50名潛在機投冀接洽 對於去年TVB虧損達8.07億元，許濤解釋，主要因為經濟環境、疫情影響和歷史原因令財務表現不理想，今年改革工作會繼續進行。有信心收入多元化後，今年會大幅減低虧損。

他不個別評論近期有基金股東減持事件，但就指出最大股東Young Lion承諾不會減持。而且在今年1月通關後，公司收到來自基金、券商等50名潛在機構投資者的查詢希望見面，多數來自內地，稍後會為他們舉辦路演，相信未來內地股東的基礎會更廣。

至於早前宣布裁員5%，管理層指，主要是由去年中起辭職流失的員工不再補充，涉約180人。而今年計劃減省成本2.6億元，主要涉及外判、供應商服務等非員工開支。