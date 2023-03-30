比亞迪無意闖美 料電動車業汰弱留強

價格戰或4月底緩和 王傳福在出席業績發布會時預期，內地今年車市仍會進入淘汰賽階段，觀察到內地今年首兩個月的汽車需求仍然「弱一些、少一些」，倘若情況繼續供大於求，價格戰應還會持續，因「過去家電、手機等行業都是這麼打過來」，相信「新能源汽車也不例外」，所以競爭將導致部分企業被淘汰，但部分獲得更大的市場份額。

不過，他同時補充，價格戰情況料在4月底緩和，而隨着5月各地車展開展，市場信心會逐漸恢復，加上內地消費者出現「持幣待購」（民眾購買力留待車價下跌時才釋放）的心理預期，料5月內地車市將出現較好的增長。

集團今年首兩月銷量按年計增長逾80%，王透露，連同未來幾日將公布的3月銷售數據，料首季表現按年亦可升逾80%；又相信集團憑藉規模化疊加品牌優勢，集團在今次價格戰毛利可維持一定水平。

被問到對「股神」巴菲特減持的看法，他坦言這是「股東權利」，但依然感謝巴菲特對比亞迪的支持，強調相關影響很小。

至於集團去年11月終止將半導體分拆業務至深交所創業板上市計劃，王表示，上市計劃不變，只是進程有些調整；又相信汽車業務不可能每年增長都這麼快，隨着有關增速回歸常態，半導體依賴集團的比例會在適時降低，屆時將具備上市條件。

隨着集團業績日前出爐，各大行對此「有讚有彈」，其中瑞信料集團首季受累減價戰影響銷售及毛利率，但維持目標價在420元。

大和則料其今年付運量將升至300萬輛。比亞迪股份昨收升3.12%，報218元。