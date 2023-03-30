兩桶油純利齊破頂

中海油一向以良好成本控制見稱，去年繼續維持價格競爭優勢，每桶油當量成本僅30.39美元，按年微升3.05%，低於當時實際油價約每桶99美元，增幅主因油價上升帶來除所得稅以外的其他稅金增加。該企擬派末期息每股0.75港元，兌現直至2024年派息不少於每股0.7港元的承諾，董事長汪東進強調，中海油的港股股息率在同業中已算高，更優於銀行利息。

中海油擬日產200萬桶油 中海油目標2025年平均日產200萬桶油當量，強調即使未來全球經濟出現變化或油價下跌等因素，仍無阻其開採和勘探方面的投資，達成上述目標為首要事項。

至於中石油，去年盈利大增主要是原油及天然氣實現價格大漲，推動利潤貢獻最大的油氣和新能源（原稱「勘探與生產」）分部經營溢利大漲1.42倍至1,657.48億元。不過，中石油也有相當的下游業務，所以油價大漲對其也是把「雙刃劍」，連同內地經濟欠佳影響，煉油業務經營溢利僅增9%，化工業務更錄得經營虧損5.98億元，末季尤為嚴重。

不過，地緣政治丕變凸顯能源供應自主的重要性，即使今年資本開支減少11.23%至2,435億元，中石油作為「三桶油」中產量最多者，今年油氣當量產量目標為17.27億桶，比去年多2.5%，其中原油產量計劃增加0.73%至9.129億桶，可銷售天然氣產量計劃增加4.57%至48,889億立方英尺。

或許出於可再生能源轉型的考慮，中石油今年油氣和新能源（上游）資本開支預算減少11.77%，跟天然氣銷售增加逾20%相反，但仍有1,955億元，以繼續加強內地松遼、鄂爾多斯、準噶爾、塔里木、四川及渤海灣等重點盆地的規模效益勘探開發，以及加緊開發頁岩氣、頁岩油等非常規資源。

油價方面，布蘭特期油昨日每桶曾報78.89美元，升0.96%。中石化油服獨立非執行董事董秀成預計，國際油價今年整體比去年低，但仍會「高位震盪」，布蘭特期油價格料為每桶80至90美元。

兩桶油2022年業績概要 中石油去年第四季業績摘要