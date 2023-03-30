瀋陽降首套房貸息至3.8厘

內地房策陸續鬆綁！近期不同城市推出各式刺激居民購房政策，其中瀋陽市日前發布《通知》支持樓市去庫存，由第二季度起新發放首套住房個人貸款利率下限，即由3.9厘降至3.8厘，至6月底止有效。

此外，廈門亦對限購、限售政策進行調整，廈門市住房保障和房屋管理局公布，當地戶籍單身人士可購買第二套住房。除積極去庫存外，地方政府亦希望重建市民及金融機構對房地產企業的信心，鄭州市房協昨公告，對房地產企業實行信用激勵措施。

多城二手放盤升 其中，信用等級為AAA級的開發企業列為市重點扶持企業，鼓勵金融機構增加對其貸款授信，並提供多種金融服務，包括優先推薦參與保障性住房建設、監管資金額度為項目建設工程資金總額，不再增加不可預見費用。同時，對信用等級為AA級的企業，鼓勵金融機構提供多種金融服務，推薦參與保障性住房建設等。

另邊廂，全國多個城市的二手住宅放售量亦持續增加。深圳市房地產中介協會最新公布的數據顯示，截至3月27日，深圳共有4.98萬套有效二手住宅在售，二手住宅在售量創新高。

據內地一個數據研究中心統計，2月全國10個重點城市二手住宅掛牌量為193.61萬套，按年上升81.99%。有分析指，二手住宅放售量升，某程度反映二手住宅市場銷售不佳導致庫存量升，同時亦是市場復甦的過程，當市場預期轉好，部分二手住宅業主要改善換房，就需要先賣後買，導致在售房源量較多。