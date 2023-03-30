潤置少賺13% 首兩月簽約額飆

今年銷售目標逾3000億 張大為指，現時內地市場仍然面臨不少壓力，回暖情況主要集中在一線及二線城市，三、四線城市的反彈力度並不明顯，預期內房市場會呈現分化及平穩的復甦表現。該企董事會主席李欣表示，今年公司總可售貨源約5,300億至5,400億元，以目標去化率60%計算，今年合約銷售目標為逾3,000億元；又指集團發展的重點是重質不重量，要發展一些有現金流利潤的項目，故今年會以穩定策略為優先考慮。

碧服冀收入利潤雙位數增 至於碧服昨公布去年度股東應佔溢利19.43億元，按年下跌51.81%，每股盈利57.68分，派發末期息14.4分及特別息22.81分。公司去年度的整體毛利率只有28.6%，而2021年是32.5%，按年有所下滑。該企首席財務官黃鵬解釋指，成本上升的主因是人工成本增加，去年公司營收增加43%，但人工成本增加53%，反映公司在去年將更多資源投放在人工上，藉此提升業主的滿意度。

被問及今年業務預期，黃鵬指，對公司今年的收入及利潤表現會持審慎樂觀看法，目標有小雙位數，即是不低於10%的增長，又指去年疫情及防疫開支高企，加上部分業務回款較慢，故不利去年毛利率，又指有信心今年毛利率會提升。該企總裁李長江補充指，隨着內房發展模式改變，公司將會堅定抓住服務要求、提升效率，利用科技、人工智能（AI）等新技術去解決問題，以及滿足客戶需求。