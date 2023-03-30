郵儲行完成450億募資

據公告，郵儲行及聯席主承銷商向合計67名投資者發送認購邀請書，僅收到一宗申購報價單，結果由唯一申購的一家中資電訊集團包攬全數認購。完成後，該中資電訊集團持有郵儲行的股份比例為6.83%，並成為關聯方，而今批非公開發行A股設有5年限售期。

星展擬增持深圳農商行 內銀同樣吸引外資，早年已入主深圳農村商業銀行的星展集團，據報有意增持該行股權。星展集團認為，隨着中國進一步開放金融服務行業，有意增持深圳農村商業銀行股份，並坦言該行對集團利潤作出重要貢獻，故冀趁機增持。

星展集團於2021年4月透過全資子公司星展銀行以逾50億元，認購深圳農村商業銀行13%的股份。當時的交易完成後，星展銀行成為深圳農商銀行的第一大股東，並擁有董事會席位。

值得留意是，中國銀保監會首次以國家金融監督管理總局名義發文，披露去年全系統共作出9,914宗行政處罰決定等。今年銀行機構專項檢查工作亦將開展一系列綜合性、專項及線上檢查等，有效防範系統性風險、規範金融市場秩序、保護消費者合法權益，預計派出銀行機構檢查組約2,000個，涉及檢查約2,500家銀行機構。