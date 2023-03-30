國壽去年盈利挫36% 末息縮逾兩成

去年國壽總保費收入按年略跌0.5%，至6,151.9億元；每股盈利則為1.14元。該企預期，今年公司資金能夠滿足保險業務支出，以及新的一般性投資項目需求，如未來有發展戰略實施計劃，將結合資本市場情況進行相應的融資安排。不過，截至去年底，公司總銷售人力只有約72.9萬人，比去年6月底止的81萬人銳減一成。

綠色信貸正逐步成為內銀主要收入驅動力，人行行長易綱在博鰲亞洲論壇上表示，目前中國綠色貸款餘額已超過22萬億元，約佔整個貸款餘額10%；綠色債券也超過2.5萬億元。內地實現碳中和目標，需要碳價或碳稅及央行的激勵機制，假設人行給商業銀行提供利息低至1.75厘的再貸款，企業須對碳減排的項目支持，同時要承擔向社會披露資訊的義務。據介紹，人行目前已利用3,000多億元再貸款，讓商業銀行支持近6,000億元的企業相關項目。