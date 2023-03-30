建行年賺3238億 增派息

讓利累貸款收益率降 該行全年淨利息收入增6.21%，佔營業收入近八成；至於手續費及佣金淨收入1,160.85億元，減少4.45%。受貸款重定價基準轉換、持續向實體經濟讓利等因素影響，貸款收益率下降，加上市場利率下行，致債券投資收益率按年下跌，偏偏存款成本受市場競爭持續加劇影響保持剛性，拖累淨利息收益率按年跌11點子至2.02%。

資產質量方面，建行去年底不良貸款餘額2,928.25億元，按年增長10.05%，但不良率減0.04個百分點至1.38%；關注類貸款餘額增5.33%至5,320.32億元。全年信用減值損失減少7.98%至1,545.39億元；年內核銷514.34億元貸款。同期，房地產業公司類不良貸款額飆升1.48倍至336.05億元，不良率由1.85%飆至4.36%。

該行說，內地經濟恢復的基礎尚不牢固，市場主體信心恢復尚需時日。受房地產等行業下行影響，銀行風險管控壓力增大。淨利息收益率和資產回報率不斷下降，銀行經營壓力有所增加。就近期美國硅谷銀行（SVB）及瑞士信貸相繼爆煲，建行重申對上述兩家銀行均無風險敞口，未來將高度警惕海外銀行業風險蔓延趨勢。

不過，隨着內地疫情防控政策優化，生產生活全面恢復，消費內需擴容升級，經濟新舊轉換動力加快，基礎設施領域特別是「兩新一重」、先進製造業、傳統產業改造升級、「專精特新」等科技創新客戶群、養老等民生產業等領域蘊藏巨大發展機遇，這些將給銀行業開拓客源、改善業務結構、提升效益表現等帶來機遇。

資產方面，渤海銀行去年底不良貸款餘額微跌0.16%，不良率持平於1.76%，主要是公司貸款和墊款的不良率下降0.35個百分點至1.87%之際，個人貸款的不良率升0.59個百分點至2.02%。另外，去年底核心一級資本充足率為8.06%，按年跌0.63個百分點。

建行股價近月走勢 建行2022年全年業績概覽