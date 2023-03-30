美光本財季收入指引勝預期

上財季虧損破紀錄的記憶體大廠美光科技指引5月底止本財季收入介乎37億至41億美元，以中間值39億美元計按年倒退近55%，惟按季不再下跌，且勝市場預期，非公認會計準則（non-GAAP）經調整每股虧損指引則介乎1.51至1.65美元。行政總裁梅赫羅特拉表示，客戶去庫存情況有所改善，預期供需亦會漸趨平衡。

截至本月2日止季度，該企收入36.93億美元，按年及按季分別倒退52.56%及9.85%，原因是DRAM及NAND按季跌價約兩成，虧損23.12億美元，經調整虧損20.81億美元，主要是收入倒退之際，需作庫存減值14.3億美元，導致負毛利率逾30%。本財季預計再作5億美元庫存減值，所以負毛利率仍會在20%以上。

面對如此低潮，本財年資本開支預算下修至約70億美元，其中晶片製造設備的投資維持本財年減過半、下財年再縮的指引，因為公司能以更具資本效益的方法提高1-beta（12至14納米）DRAM及232層NAND（兩款產品本財年供應量會減少），同時預計裁員15%。

儘管如此，梅赫羅特拉對長遠前景有信心，預計2025年記憶體市場規模會破頂，因為「未來等於AI（人工智能），AI等於記憶體」。商業總監薩達納稱，一個AI伺服器的DRAM和NAND分別是普通伺服器的8倍和3倍。