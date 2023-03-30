「金磚之父」籲金磚國抗美元霸權

歐美經濟近期可謂變幻莫測，先有美國的硅谷銀行（SVB）等地區銀行先後倒閉，再有瑞銀集團（UBS）與瑞士信貸（Credit Suisse）的「世紀合併」。「金磚之父」奧尼爾近日更撰文呼籲，金磚國家應該擴容，努力對抗美元的主導地位，國際金融形勢不斷變化。

增長最盛的4個新興市場國家巴西、俄羅斯、印度及中國合稱「金磚四國」（BRIC），其後又加入南非，成為「金磚五國」。創立「BRIC」一詞的高盛前全球經濟研究部主管奧尼爾近日在一份期刊上表示，金磚國家應實施嚴格限制，確保新加入組織的成員能推動組織達成目標，又敦促組織專注於氣候金融、改善醫療保健和促進貿易。

回說瑞信事件，為應付合併後的龐大集團規模，瑞銀意外宣布，曾於2011至2020年任職公司行政總裁（CEO）的Sergio Ermotti將回巢，料下月5日履新，接替現任行政總裁阿梅爾。

道指早段漲264點 金融業危機未完全消散之際，又出現負面消息。據報被捲入已去世富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌販運未成年少女性醜聞案的摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）將因其與愛潑斯坦的關係而被傳召作證，料5月初進行。

美股周三早段全線做好，道指升264點，至32,659點；標指升45點，至4,017點；以科技股為主的納指升174點，至11,890點。

Lululemon少賺72% 焦點個股有瑜伽服裝界名牌Lululemon，該股截至1月29日止第四財季按年少賺72.42%至1.19億美元，經調整每股盈利4.4美元，好過市場預期，指引本財年收入介乎93億至94.1億美元，每股盈利11.5至11.72美元，均高過市場預期，其股價周三曾升逾15%。

數據方面，美國2月待完成交易房屋銷售按月升0.8%，遠好過市場預期的跌3%。另外，澳洲2月消費物價指數（CPI）按年升幅由對上一個月的7.4%緩和至6.8%，為連續第二個月升幅放緩，當中升幅最勁的部分為房屋、食品和非酒精飲品，以及交通價格，分別按年增長9.9%、8%和5.6%。

對於被美國監管當局窮追猛打的加密貨幣交易所幣安，外媒表示近日幣安在以太坊區塊鏈上的7日資金淨流出高達21億美元（約163億港元），且看事件持續發酵會否再次引發加密幣圈爆雷。比特幣昨曾報每枚28,428美元。