環球新股首季集資恐縮65%
環球加息周期及高通脹仍然困擾資本市場，會計師行畢馬威中國預計，今年首季全球新股集資額僅190億美元，按年大跌逾65.45%，上市宗數按年減少22.45%至259宗。該行資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示，最近金融市場不穩，令本已充滿不確定性的經濟環境雪上加霜，預期美國聯儲局將進一步加息對抗通脹，全球新股市場在短期內仍會面臨挑戰。
市況不明朗，巨無霸新股（Mega-IPO）欠奉，季內集資逾10億美元的新股「清零」，而去年同期有7宗。傳統集資市場美國上市活動仍然低迷，首季集資不足30億美元，創2017年以來首季最差表現，而內地A股及香港新股市場集資額分別按年跌55%及50%，可見市場疲弱的情況比去年更甚。
不過，畢馬威指出，截至本季底，香港仍有超過90家企業正在申請上市。港產「獨角獸」公司、貨運平台Lalamove母企拉拉科技、股王騰訊控股(00700)有份投資的內地網上健身教學平台Keep日前已向聯交所提交上市申請，以早前傳出的集資額計，合共籌集至少15億美元。
中天湖南暗盤勁升逾倍
另外，內地建築承包商中天湖南集團(02433)今日掛牌，超購9.62倍，認購9手才穩中一手。上市前夕在耀才暗盤收報2.69元，較招股價1.18元升1.27倍，每手帳賺3,020元。
至於昨日掛牌的洲際船務(02409)收報2.58元，較招股價3.27元跌21.1%，估計每手帳蝕690元。
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