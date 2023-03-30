環球新股首季集資恐縮65%

環球加息周期及高通脹仍然困擾資本市場，會計師行畢馬威中國預計，今年首季全球新股集資額僅190億美元，按年大跌逾65.45%，上市宗數按年減少22.45%至259宗。該行資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示，最近金融市場不穩，令本已充滿不確定性的經濟環境雪上加霜，預期美國聯儲局將進一步加息對抗通脹，全球新股市場在短期內仍會面臨挑戰。

市況不明朗，巨無霸新股（Mega-IPO）欠奉，季內集資逾10億美元的新股「清零」，而去年同期有7宗。傳統集資市場美國上市活動仍然低迷，首季集資不足30億美元，創2017年以來首季最差表現，而內地A股及香港新股市場集資額分別按年跌55%及50%，可見市場疲弱的情況比去年更甚。